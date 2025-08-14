Reklama
Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

Poznajcie uczestników nowej edycji Hotelu Paradise.
Poznajcie uczestników nowej edycji Hotelu Paradise.
fot. materiały prasowe TVN7
Nową edycję Hotelu Paradise będzie można oglądać od 1 września 2025 roku. Odcinki będą emitowane od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:00 na kanale TVN7, następnie będzie można je obejrzeć na platformie Max. W 11. odsłonie reality show uczestnicy ponownie przeniosą się na Filipiny, gdzie zamieszkają w luksusowej willi na Cebu. To jedna z najpiękniejszych wysp Azji, która zachwyca turkusowymi wodami, białymi plażami i tropikalnym klimatem. Będzie to idealna sceneria dla wszystkich dramatycznych momentów, gorących romansów i intensywnych wyzwań. Kto nie chciałby rywalizować w takim miejscu? Cebu to prawdziwa perła Oceanu Spokojnego, gdzie wszystko może się zdarzyć! Na miejscu single i singielki poszukują swojej wielkiej miłości. Uczestnicy, którym uda się przejść do finału, powalczą o wielkie pieniądze. W roli prowadzącej program ponownie zobaczymy Edytę Zając. Kto występuje w najnowszej edycji Hotelu Paradise?

Hotel Paradise 11: uczestnicy

W najnowszej odsłonie programu Hotel Paradise widzowie z pewnością będą mogli liczyć na sporą dawkę emocji. Zanim jednak przekonają się, kto zostanie zwycięzcą 11. edycji, będą mieli wiele okazji, aby bliżej poznać każdego z uczestników. W pierwszym odcinku najnowszej odsłony programu stanie się jasne, kto znalazł się wśród mieszkańców luksusowej willi. 

W 11. edycji programu Hotel Paradise występują następujący uczestnicy:

  • Michał Lis
  • Natalia Jaworska
  • Milan Kazimierczak

Artykuł będzie aktualizowany.

Hotel Paradise 11: zdjęcia uczestników

Poniżej znajdziecie zdjęcia uczestników 11. edycji Hotelu Paradise oraz informacje na ich temat. Jeśli przeglądacie ten artykuł na smartfonie, to pamiętajcie o tym, żeby kliknąć galerię – rozwiną się wtedy pełne opisy.

Michał Lis

Michał ma 25 lat i pochodzi ze Swarzędza. Na co dzień pracuje jako trener personalny, a wcześniej trenował boks amatorski. Dziś jednak, zamiast nokautować, woli inspirować. Rozwój osobisty to jego konik – namiętnie czyta książki psychologiczne, bo wierzy, że prawdziwa siła nie tkwi w mięśniach, a w emocjach. Choć wygląda jak model z kampanii sportowej, jego serce skradły... koty. Ma ich aż trzy! Uwielbia się do nich tulić po treningach i mówi, że to właśnie one uczą go cierpliwości. Michał to typ, który potrafi być silny, ale i czuły – i właśnie taki balans chce dać swojej przyszłej partnerce. Nie da się ukryć – Michał wie, że działa na kobiety jak magnes. Ma piękny uśmiech, błysk w oku i błyskotliwy żart. Empatia, lojalność i… boskie pośladki — to jego zestaw startowy. Nie interesują go byle romanse. Michał ma konkretny typ – piękna, wysportowana dziewczyna, z anielską buzią, pełnymi ustami i dużym sercem. Lojalność i inteligencja są dla niego równie ważne jak wygląd. Sam mówi, że jest gotowy na coś więcej – tylko potrzebuje partnerki, która dotrzyma mu tempa.

Michał Lis
fot. materiały prasowe TVN7
Źródło: TVN7

