Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

Nową edycję Hotelu Paradise będzie można oglądać od 1 września 2025 roku. Odcinki będą emitowane od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:00 na kanale TVN7, następnie będzie można je obejrzeć na platformie Max. W 11. odsłonie reality show uczestnicy ponownie przeniosą się na Filipiny, gdzie zamieszkają w luksusowej willi na Cebu. To jedna z najpiękniejszych wysp Azji, która zachwyca turkusowymi wodami, białymi plażami i tropikalnym klimatem. Będzie to idealna sceneria dla wszystkich dramatycznych momentów, gorących romansów i intensywnych wyzwań. Kto nie chciałby rywalizować w takim miejscu? Cebu to prawdziwa perła Oceanu Spokojnego, gdzie wszystko może się zdarzyć! Na miejscu single i singielki poszukują swojej wielkiej miłości. Uczestnicy, którym uda się przejść do finału, powalczą o wielkie pieniądze. W roli prowadzącej program ponownie zobaczymy Edytę Zając. Kto występuje w najnowszej edycji Hotelu Paradise?

Hotel Paradise 11: uczestnicy

W najnowszej odsłonie programu Hotel Paradise widzowie z pewnością będą mogli liczyć na sporą dawkę emocji. Zanim jednak przekonają się, kto zostanie zwycięzcą 11. edycji, będą mieli wiele okazji, aby bliżej poznać każdego z uczestników. W pierwszym odcinku najnowszej odsłony programu stanie się jasne, kto znalazł się wśród mieszkańców luksusowej willi.

W 11. edycji programu Hotel Paradise występują następujący uczestnicy:

Michał Lis

Natalia Jaworska

Milan Kazimierczak

Artykuł będzie aktualizowany.

Hotel Paradise 11: zdjęcia uczestników

Poniżej znajdziecie zdjęcia uczestników 11. edycji Hotelu Paradise oraz informacje na ich temat. Jeśli przeglądacie ten artykuł na smartfonie, to pamiętajcie o tym, żeby kliknąć galerię – rozwiną się wtedy pełne opisy.