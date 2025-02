Romans w klimatach westernu nadchodzi na Netflixa! Teaser, zdjęcia i data premiery Ransom Canyon

fot. materiały prasowe

Reklama

Netflix opublikował kilka materiałów, a także potwierdził datę premiery nadchodzącego Ransom Canyon. Serial stworzyła April Blair (Wednesday, All American), na podstawie serii książek Jodi Thomas o tym samym tytule. Będzie to dramat romantyczny w klimacie nowoczesnego westernu.

Ransom Canyon – teaser

Ransom Canyon – zdjęcia

Netflix stworzy nową wersję Chłopców z Brazylii. W obsadzie gwiazda Sukcesji, twórca też robi wrażenie

Ransom Canyon – fabuła, obsada, data premiery.

Witajcie w Ransom Canyon, gdzie miłość, strata i lojalność zderzają się pod szkarłatnymi płaskowyżami Texas Hill Country. Trzy dynastie rodzinne zajmujące się ranczami rywalizują między sobą o kontrolę nad ziemią, a ich życiu i dziedzictwu zagrażają siły zewnętrzne, chcące zniszczyć ich sposób życia. W centrum tego wszystkiego znajduje się stoicki farmer Staten Kirkland (Josh Duhamel), który dochodzi do siebie po rozdzierającej serce stracie i pragnie zemsty. Jedyny promyk nadziei Statena widać w oczach i sercu Quinna O’Grady’ego (Minka Kelly), długoletniej przyjaciółki rodziny i właścicielki lokalnego dancehallu. Jednak gdy walka o ocalenie Ransoma trwa, do miasta przybywa tajemniczy kowboj, odkrywając tajemnice z przeszłości. Zaciskając imadło, Staten walczy w obronie ziemi, którą nazywa domem i jedynej miłości, która może go odciągnąć od nawiedzających go demonów.

W rolach głównych wystąpią Josh Duhamel i Minka Kelly. W pozostałych rolach pojawią się James Brolin, Eoin Macken, Lizzy Greene, Garrett Wareing, Jack Schumacher, Marianly Tejada, Andrew Liner oraz Philip Winchester.

Dziesięcioodcinkowy serial zadebiutuje na Netflixie 17 kwietnia.