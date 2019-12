Netflix w CANAL+. Znamy szczegóły oferty

Plotki o rychłym wprowadzeniu przez CANAL+ pakietów abonamentowych z Netflixem okazały się prawdą. Firma poinformowała, że od 3 grudnia klienci mogą skorzystać z trzech nowych planów filmowych skrojonych z myślą o osobach zainteresowanych subskrypcją najpopularniejszego serwisu SVoD.

Najbogatszy pakiet Superpremium 4K z Netflix składa się ze 180 kanałów telewizyjnych - w tym m.in. CANAL+, CANAL+ 4K Ultra HD, Polsat Sport Premium, HBO, HBO GO, Eleven Sports - oraz subskrypcji Netflix Premium, która pozwoli korzystać z serwisu 4 osobom jednocześnie i oglądać produkcje w rozdzielczości 4K. Co więcej, przez pierwsze dwanaście miesięcy abonenci nie zapłacą za dostęp do Netflixa. W okresie promocyjnym miesięczny koszt Superpremium 4K z Netflix wyniesie 139,99 zł, a po upływie okresu promocyjnego – 182,99 zł.

Oprócz tego stacja przygotowała dwa tańsze pakiety. Comfort+ z CANAL+ i Netflix zaoferuje dostęp do 131 kanałów oraz pakietu Netflix Standard, z którego skorzystamy za darmo przez pierwszych sześć miesięcy. Wysokość abonamentu w okresie promocyjnym wyniesie 89, 99 zł, a po tym czasie wzrośnie do 132,99 zł. Z kolei abonenci, którzy zdecydują się na pakiet Extra+ z CANAL+ i Netflix, oprócz Netflixa Standard otrzymają dostęp do 168 kanałów. W przypadku tego planu wysokość abonamentu w okresie promocyjnym wyniesie 99,99 zł, a po sześciu miesiącach wzrośnie do 142,99 zł. Ponadto abonenci obu tańszych planów taryfowych mogą w każdym momencie zadeklarować przejście na Netflixa w wersji Premium, za co dopłacą 9 zł miesięcznie.

Netflix będzie dostępny za pośrednictwem dekoderów 4K UItraBOX+ od 4 grudnia. Klienci mogą przypisać do swojego rachunku nowe, bądź istniejące konto w serwisie.