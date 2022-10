Netflix wprowadza nowe narzędzie do przenoszenia profili

Fot. Netflix

Netflix wprowadza nową funkcję, która ma ułatwić użytkownikom przeniesienie ich profili na samodzielne konta. Przeniesienie profilu jest przeznaczone dla użytkowników nie będących posiadaczami konta płacącym za usługę. Wykorzystując to narzędzie, użytkownicy będą mogli przenieść swój profil, w tym historię oglądania, spersonalizowane rekomendacje, zapisane gry i inne niestandardowe ustawienia na własne konto.

Netflix przedstawił tę funkcję jako narzędzie, które przydaje się w codziennym życiu, np. gdy ludzie się przeprowadzają, dzieci się wyprowadzają lub związki się kończą. I choć takie sytuacje się oczywiście zdarzają, Netflix bez wątpienia jest bardziej zainteresowany wykorzystaniem tej funkcji w celu walki z dzieleniem się hasłami. Według badania przeprowadzonego przez Leichtman Research Group, jedna trzecia amerykańskich gospodarstw domowych, które subskrybują Netflix, uczestniczy w jakiejś formie dzielenia się hasłami.

fot. zrzut ekranu

To trudny rok dla największego na świecie dostawcy usług strumieniowania wideo. Po utracie subskrybentów po raz pierwszy od dekady, Netflix zaczął identyfikować problem i wprowadzać nowe rozwiązania. Netflix testuje je w takich krajach jak Argentyna, Gwatemala, Honduras i Dominikana i wydaje się, że przygotowuje je do przyjęcia na szerszą skalę.

Największa z tych inicjatyw zadebiutuje w przyszłym miesiącu w postaci abonamentu z reklamami. Podstawowy pakiet z reklamami będzie pzawierać średnio 4-5 minut reklam na godzinę, składających się z 15-i 30-sekundowych klipów, które będą odtwarzane przed i podczas programów oraz filmów. Jakość wideo będzie ograniczona do 720p, a ze względu na ograniczenia licencyjne nie wszystkie treści będą dostępne we wszystkich regionach. Ponadto użytkownicy nie będą mieli możliwości pobierania treści do oglądania w trybie offline.

Kosztująca 6,99 dolarów usługa Basic with Ads od 3 listopada będzie dostępna w Australii, Brazylii, Kanadzie, Francji, Niemczech, Włoszech, Japonii, Korei, Meksyku, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Zapewne niedługo potem pojawi się w kolejnych krajach, w tym także i Polsce.

Jednak sam transfer profili jest już ogólnodostępny. Aby rozpocząć, wystarczy wybrać opcję Przenieś profil po najechaniu na ikonę swojego profilu w rozwijanym menu na stronie głównej Netflix.