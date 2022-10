The Abandons.- Netflix robi western twórcy Synów Anarchii. Szczegóły serialu

fot. FX

Netflix oficjalnie zamówił realizację 10-odcinkowego sezonu serialu The Abandons. Jego twórcą, showrunnerem i scenarzystą jest Kurt Sutter, którego doskonale znamy z hitu Synowie Anarchii.

The Abandons - szczegóły

Historia rozgrywa się w XIX wieku, ściślej w latach 50. i skupia się na różnorodnej grupie rodzin z Oregonu, które podążają za własnym Objawionym Przeznaczeniem (termin użyty naprawdę w USA dotyczy boskiego prawa Amerykanów do zajęcia całego kontynentu). Wyruszają do Oregonu, gdy skorumpowane życie mające bogactwo i władze chcą przejąć ich ziemię i ich wyrzucić. Ludzie jednoczą się i chcą walczyć. W krwawym procesie wymierzenia sprawiedliwości wychodzi ona poza granice prawa. Serial ma poruszyć granice pomiędzy przetrwaniem a prawem, pokazując konsekwencję przemocy i wpływ tajemnic, gdy rodzina walczą o swoją ziemię.

Jest to drugi projekt Suttera tworzony w Netflixie. Ma on też film pt. This Beast o traperze walczącym z bestią w XVIII wiecznej angielskiej wiosce.

Data premiery nie jest znana.