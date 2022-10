Pinokio - pierwsze opinie o filmie Netflixa. Guillermo del Toro zrobił coś wyjątkowego?

fot. Netflix

Film animowany Guillermo del Toro: Pinokio to kompletnie inna adaptacja kultowej historii. Taka, która po disneyowskim filmie z 2022 roku będzie czymś odświeżającym dla widza. Pierwsi dziennikarze mogli go obejrzeć podczas festiwalu filmowego w Londynie. Jakie są oceny? Na ten moment film ma zaledwie 5 recenzji, ale wszystkie są pozytywne ze średnią ocen 9/10. Biorąc pod uwagę, że film Disney+ ma 26% pozytywnych opinii krytyków już teraz jest to gigantyczna różnica.

Pinokio - opinie

Czytamy w opiniach, że Guillermo del Toro w swoim stylu stworzył coś unikalnego, wyjątkowego i ekstremalnie poruszającego. Porusza on dość złożone kwestie moralnego dobra, stając się medytacją na temat miłości, śmiertelności i bycia kochanym za to, kim jesteś. Mówią, że to rzecz mroczna, dziwaczna, szalona i niekonwencjonalna. Del Toro bierze klasyczną historię i wprowadza w niej w swoim stylu mroczny twist. Padają argumenty, że Del Toro nie boi się oczarować widza w każdym wieku, jednocześnie wymagając od niego więcej uwagi, chwytając go za serce i w tym samym momencie przerażając.

Chwalą bogaty, niezwykły i głęboki styl wizualny, który jest w pełni wpisany w styl reżysera, który jest ceniony i lubiany. Nazywają to arcydziełem animacji poklatkowej, która w wielu miejscach nabiera głębokiego znaczenia. Pada argument, że to najbardziej dojrzały, poruszający i wyjątkowy film familijny jaki kiedykolwiek powstał. Padają porównania do Labiryntu Fauna pod kątem nie tylko klimatu, mroku i zabawy konwencja, ale też, że jest to najlepszy film Del Toro od tamtego hitu.

Wszyscy są jednak jednogłośni: Guillermo del Toro tchnął życie w tak ograną i znaną historię, że można czuć się zszokowanym. To jest według dziennikarzy i innych osób oglądających film dowód na mistrzostwo reżysera jako osoby opowiadającej historię, który wzniósł wszystko na niespodziewanie wysoki poziom, który zaskoczy wielu, jak chwyta za serce.