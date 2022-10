Netflix z reklamami - data startu subskrypcji w USA i innych krajach. Jaka cena?

Netflix

Netflix z reklamami wystartuje w wybranych rynkach już w listopadzie 2022 roku. Jak donosi Deadline ustalono datę na 3 listopada w takich krajach jak USA, Australia, Brazylia, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Korea Południowa i Wielka Brytania. 1 listopada to start w Kanadzie i w Meksyku. Natomiast 10 listopada subskrypcję z reklamami dostaną Hiszpanie.

Netflix z reklamami - cena

Według oficjalnych informacji ta subskrypcja ma kosztować 6,99 dolarów miesięcznie. Czy w Polsce jest to też planowane? Taką odpowiedź uzyskałem od biura prasowego Netflixa:

- Jesteśmy wciąż na wczesnym etapie prac nad wprowadzeniem tańszego pakietu wspieranego reklamami. Żadne decyzje w tym zakresie nie zostały jeszcze podjęte.

Netflix z reklamami - szczegóły

Według Grega Petersa z Netflixa widzowie używający subskrypcji z reklamami mają oczekiwać 4-5 minut reklam podczas jednej godziny oglądania. W trakcie oglądania filmów i seriali te bloki reklamowe będą automatycznie włączane. Podkreślono jednak, że inaczej będzie to działać przy gorących nowościach w stylu Glass Onion: Film z serii Na noże. Wówczas spoty reklamowe pojawią się po naciśnięciu play przed filmem, a seans nie będzie nimi przerywany. Netflix tłumaczy,że ma to na celu utrzymanie doświadczenia w stylu oglądania w kinie. Przerywanie oglądania spotami dotyczyć będzie rzeczy, które już od jakiegoś czasu są w serwisie, a wszystkie nowości będą mieć reklamy przed rozpoczęciem seansu.

Podkreślono też, że nie wszystkie filmy i seriale będą dostępne dla subskrybentów z reklamami z uwagi na kwestie licencyjne, które to blokują. Według Netflixa to w zależności od rynku 5-10% biblioteki. Pracują jednak, by ta liczba została zmniejszona. Dodano także, że w tej subskrypcji nie będzie można ściągać filmów i seriali, by oglądać je offline i maksymalnie będzie można uzyskać jakość obrazu 720p.

Netflix więc ma mieć mniejszą cenę niż Disney+. Ich subskrypcja z reklamami ma kosztować 7,99 dolarów za miesiąc. Planowany start to 8 grudnia, ale na ten moment nie wiadomo, czy w Polsce także tego dnia to nastąpi.