Netflix z reklamami? Współzałożyciel platformy odpowiada

fot. Netflix

Netflix jest obecnie gigantem przemysłu streamingowego oferującym ogromną bibliotekę treści oryginalnych i tych na licencji. Współzałożyciel serwisu, Reed Hastings, udzielił wywiadu Variety, w którym odpowiedział między innymi na nurtującą wielu subskrybentów kwestię, czyli czy na platformie pojawią się reklamy? Biznesmen twierdzi, że można zbudować bardziej wartościowy projekt bez reklam. Zaznaczył, że rynek reklamowy jest dobry, dopóki się w niego nie wsiąknie. Wówczas można zorientować się, że on nie rośnie, a nawet obecnie się kurczy. Według Hastingsa rynek konsumencki rozwija się znacznie lepiej od reklam. To zatem ucina wszelkie spekulacje w tej kwestii.

foto. Netflix

Ponadto Hastings ogłosił, że Netflix ma plan na przyszłość odnośnie oryginalnych treści. Otóż z powodu pandemii wiele produkcji jest wstrzymanych, jednak do tej pory co tydzień na platformie pojawiały się jakieś nowe oryginalne projekty. Biznesmen twierdzi, że ukończono tyle treści oryginalnych, aby starczyło ich do końca roku. Jednak według Hastingsa firma ma plan aż do końca 2021 roku. Dzieje się tak ze względu na to, że w niektórych krajach już ruszyły zdjęcia do produkcji Netflixa i te będą mogły szybciej pojawić się w serwisie niż projekty kręcone w Stanach Zjednoczonych.