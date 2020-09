Nie czas umierać - Daniel Craig na nowym plakacie filmu. Kiedy kolejny zwiastun?

Nie czas umierać to nowy film o Bondzie, który miał wejść do kin na całym świecie w kwietniu. Wytwórnie MGM i Universal oraz producenci doszli do wniosku, że należy przesunąć datę premiery na listopad 2020 ze względu na pandemię koronawirusa. W Polsce film obejrzymy 20 listopada.

Na ten moment wygląda na to, że data premiery nie jest zagrożona. Do sieci trafił nowy plakat promujący film, na którym widzimy odtwórcę tytułowej roli, Daniela Craiga. Zapowiedziano także, że w czwartek fani otrzymają nowy zwiastun produkcji. Zobaczcie plakat:

Universal

Nie czas umierać będzie pożegnaniem Daniela Craiga z rolą Jamesa Bonda. Tym razem bohater cieszy się spokojnym życiem na Jamajce po tym, jak odszedł ze służby. Jego spokój okazuje się jednak krótkotrwały - pewnego dnia pojawia się przy nim stary przyjaciel z CIA, Felix Leiter, który prosi Bonda o pomoc.

W obsadzie filmu są: Daniel Craig, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Léa Seydoux, Ben Whishaw i Jeffrey Wright oraz Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Lashana Lynch, Billy Magnussen i Rami Malek.