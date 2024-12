Okami 2 - zwiastun gry. Po 18 latach zapowiedziano sequel kultowej produkcji!

fot. Capcom

Okami to gra z 2006 roku, w której gracze wcielają się w postać Amaterasu, japońskiej bogini słońca, która staje do walki z potężnym demonem o imieniu Orochi. Tytuł ten nie był sprzedażowym hitem, ale zebrał bardzo wysokie oceny w branżowych mediach i zgromadził wokół siebie grono wiernych fanów. Podczas gali The Game Awards 2024 ogłoszono, że otrzyma on pełnoprawną kontynuację.

Produkcja, którą zapowiedziano jako po prostu "Okami sequel" tworzona jest przez nowe studio Clovers we współpracy z firmą Capcom. Jej reżyserem został zaś Hideki Kamiya, który pracował nad pierwszą częścią, a potem przez wiele lat związany był z PlatinumGames.

Niestety, poza zwiastunem, który możecie zobaczyć powyżej, nie wiemy na temat tej gry nic więcej. To zaś może sugerować, że na jej premierę przyjdzie nam trochę poczekać.