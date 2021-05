Nie żyje Norman Lloyd, aktor Wellesa, Hitchcocka i Chaplina

Everett Collection

Kariera aktorska Normana Lloyda sięga czasów trupy Mercury Theatre Orsona Wellesa, której był ostatnim żyjącym członkiem. Był częścią jego pierwszej produkcji, nowoczesnej adaptacji szekspirowskiego Juliusza Cezara na Broadwayu zatytułowanej Cezar z 1937 roku. Pierwotnie został obsadzony w epickim filmie Wellesa Obywatel Kane i towarzyszył reżyserowi w Hollywood. Kiedy filmowiec napotkał problemy budżetowe, Lloyd opuścił projekt i wrócił do Nowego Jorku, a później zadebiutował na ekranie jako nikczemny szpieg, który spadł ze szczytu Statuy Wolności w filmie Sabotaż Alfreda Hitchcocka z 1942 roku. Lloyd w swojej karierze aktorskiej miał również na koncie role w takich produkcjach jak Światła rampy Charliego Chaplina oraz Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Ostatni raz w kinie mogliśmy go zobaczyć w komedii Wykolejona.



Lloyd był również reżyserem. Stanął za kamerą choćby popularnego serialu Alfred Hitchcock Przedstawia, którego był również producentem. Na jego reżyserskim koncie znajdują się takie projekty jak The Adventures of Kit Carson czy Awake and Sing!.