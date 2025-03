fot. materiały prasowe

In the Lost Lands był kręcony w Polsce, w studiu Alvernia niedaleko Krakowa. Na ekranie pojawia się kilku polskich aktorów, na czele z Sebastianem Stankiewiczem, który miał sceny między innymi z Dave’em Bautistą. Aktor opublikował na Instagramie post z kilkoma zdjęciami z planu i informacją o premierze w Polsce.

In the Lost Lands – gdzie obejrzeć?

Film trafił do kin w wielu krajach świata. Sebastian Stankiewicz ujawnił, że niestety w Polsce nie zobaczymy go na wielkim ekranie. Aktor napisał, że jego premiera w naszym kraju odbędzie się od razu na VOD. W związku z tym nastąpi ona dopiero po ustalonym okresie wyłączności dla kin, ale nie wiadomo, jak długo on potrwa. W ostatnich dwunastu miesiącach niektóre tytuły trafiały do VOD od dwóch tygodni do nawet miesiąca po premierze. Niewielka część z nich miała dłuższą wyłączność kinową.

Biorąc pod uwagę fatalne recenzje In the Lost Lands oraz kiepskie wyniki finansowe w box office, decyzja nie jest zaskakująca. Dystrybutorzy często przenoszą filmy z kin do VOD, gdy ich odbiór i popularność na Zachodzie są tak niskie. Na razie nie ustalono daty premiery.