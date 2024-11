Pogromcy duchów - aktor o potencjalnym powrocie. Złe wieści dla fanów oryginału

fot. materiały prasowe

Reklama

Dan Aykroyd, aktor i scenarzysta Pogromców duchów z 1984 roku, porozmawiał z New York Post o potencjalnym powrocie do franczyzy. Niestety, sam powątpiewa, że ponownie mógłby zagrać z Billem Murrayem swoje ikoniczne role. Po cameo w Dziedzictwie nie widzi już innej szansy na powrót. Wyjaśnił to w następujący sposób:

- Nie widzę tego. Nie wiem, gdzie mogliby nas potrzebować. Mają zupełnie nową obsadę i zupełnie nowe pomysły.

Aykroyd dodał również, że teraz twórcy powinni "robić swoje", czyli iść dalej z projektami wykraczającymi poza poziom oryginału.

Przypomnijmy, że do oryginalnej drużyny Ghostbusters należeli również Ernie Hudson i nieżyjący Harold Ramis, który wraz z Aykroydem napisał scenariusz. Reżyserem był Ivan Reitman, a na ekranie mogliśmy jeszcze zobaczyć Sigourney Weaver oraz Ricka Moranisa. Film stał się komercyjnym sukcesem, zdobywając także uznanie krytyków.

Zobacz także:

Pogromcy duchów - fabuła, gdzie oglądać?

Tak dystrybutor filmu opisuje film:

Bill Murray, Dan Aykroyd i Harold Ramis to ekipa, która doprowadza widza do spazmatycznego śmiechu! Gdy uniwersytet ogranicza zatrudnienie w katedrze parapsychologii, doktorzy Venkman (Murray), Stantz (Aykroyd) i Spengler (Ramis) przemieniają się z naukowców w Pogromców Duchów (Ghostbusters) - tropicieli i eksterminatorów plagi paranormalnych zjawisk! I oto ich pierwsze zadanie: czarująca Dana Barret (Sigourney Weaver) odkrywa, że jej lodówka stała się mistycznym portalem do świata duchów. Nasi bohaterowie stają oko w oko z pradawną złą mocą, która ma jasno określony cel: zmienić Manhattan w piekło!

Film dostępny w ofercie abonamentowej Max. Można go również wypożyczyć na Canal+ oraz Prime Video.