Niebieski ćwirek został eks, Musk pokazał nowe logo Twittera

Musk ogłosił trwającą transformację na jeszcze-Twitterze. „W odpowiednim czasie pożegnamy się z marką Twitter i stopniowo ze wszystkimi jej ptasimi wizerunkami” – napisał. Niedługo później zaprezentował nowe logo Twittera, prezentując X w stylu „minimalistyczne art deco” w ramach rebrandingu całej platformy.

Właściciel Twittera zasugerował też przyszłe modyfikacje projektu, tweetując: „prawdopodobnie zmieni się później, z pewnością zostanie dopracowane.” Dyrektor generalna Twittera, Linda Yaccarino, potwierdziła ten wybór w poniedziałek, udostępniając projekt i stwierdzając: „X jest tutaj! Zróbmy to.”

Musk wcześniej poprosił o pomysły na logo od swoich 149 milionów obserwujących i wydaje się, że wybrał logo, które zaprezentował w niedzielę za pośrednictwem migoczącego wideo przypiętego na górze jego kanału na Twitterze. „X” od dawna fascynuje Muska i używa go jako nazwy kodowej dla „aplikacji do wszystkiego”, którą obiecał uruchomić. Przed zakupem Twittera w październiku zeszłego roku Musk scharakteryzował platformę mediów społecznościowych, jako: „akcelerator do stworzenia X, aplikacji do wszystkiego”.

Koncepcja aplikacji do wszystkiego X jest inspirowana chińskim WeChatem, który oferuje użytkownikom wiele przydatnych funkcji, od przesyłania wiadomości po zamawianie taksówek i płacenie rachunków. Musk powiedział podobno pracownikom Twittera w czerwcu ubiegłego roku: „W Chinach w zasadzie żyje się na WeChat. Osiągniemy wielki sukces jeśli uda nam się to odtworzyć za pomocą Twittera”.

Dyrektor generalna Twittera, Yaccarino, przedstawiła w niedzielnym tweecie kilka spostrzeżeń na temat tego, jak przewiduje, że X będzie działać. Ogłosiła, że platforma będzie zasilana przez sztuczną inteligencję i będzie koncentrować się na audio, wideo, wiadomościach i płatnościach/bankowości. W poniedziałek rano, podczas gdy sama aplikacja Twittera nadal zawierała charakterystyczne logo niebieskiego ptaka, oficjalne konto Twittera zmieniło się na nowe logo X.

Nowe logo pojawiło się też na siedzibie Twittera w San Francisco.

Obecne ptasie logo Twittera pochodzi z 2010 roku, a jego pierwotna wersja nosiła nazwę Larry lub Larry T. Bird, w hołdzie dla legendy koszykówki. Współzałożyciel Twittera, Biz Stone, pochodzący z Bostonu kibic Celtics, czerpał inspirację z koncepcji, że ćwierkanie ptaków odzwierciedlało „tweety” z tamtej epoki – krótkie i szybkie.

W 2012 roku logo przeszło lifting w wykonaniu Martina Grassera, co zaowocowało bardziej opływowym i minimalistycznym designem. Oryginalny jasnoniebieski odcień został zastąpiony ciemniejszym, dzięki czemu wygląda atrakcyjniej na białym tle.

Twitter zmaga się obecnie ze znaczną presją. Firma stoi w obliczu wyzwań, od powszechnych zwolnień pracowników przez Muska po złagodzenie polityki moderacji, z których oba wywołały niepokój wśród reklamodawców i spadek o połowę wpływów z reklam. Niedawno Twitter odpowiedział na podnoszący te kwestie artykuł Bloomberga zapewniając, że 99,99% treści widocznych dla użytkowników na jego platformie jest „zdrowych”. Platforma zmaga się również z zagrożeniem ze strony konkurencyjnej usługi Threads od korporacji Meta, czyli właściciela Facebooka, Instagrama i WhatsAppa, która pomimo niedawnego spadku zaangażowania, zdołała zgromadzić 100 milionów użytkowników w ciągu zaledwie pięciu dni.