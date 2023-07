Blue Beetle będzie kolejną klapą kina superbohaterskiego. Fatalne prognozy

fot. materiały prasowe

Według Box Office Pro film Blue Beetle nie cieszy się zainteresowaniem Amerykanów. Na ten moment prognozy box office mówią o otwarciu na poziomie 12-17 mln dolarów na rynku amerykańskim. Będzie to więc najgorsze otwarcie w historii filmów DCEU i bardzo słaby prognostyk dla przyszłości tej postaci w DCU. Zwłaszcza, że sam budżet na realizację to 120 mln dolarów. Portal przewiduje, że wpływy z rynku amerykańskiego zamkną się na poziomie 55 mln dolarów. Na ten moment nie ma prognoz dla reszty świata, ale zainteresowanie filmem jest tak mizerne, że raczej nie poprawią sytuacji.

Blue Bettle klapą

Oznacza to, że Blue Beetle będzie kolejną z rzędu klapą finansową filmu opartego na komiksach DC. W kolejności były to Black Adam, Shazam! Gniew bogów oraz Flash. Z czego ten pierwszy zebrał najlepszy wynik z wszystkich. Na ten moment nie wiadomo, czy Aquaman i Zaginione Królestwo uratuje sytuację, ale potem DC będzie miał półtora roku przerwy do premiery pierwszego filmu nowego uniwersum DCU Superman: Legacy, więc to może być zbawienne dla poprawy reputacji superbohaterów DC wśród zwykłych widzów oraz fanów.

Przypomnijmy, że według aktora, reżysera oraz samego Jamesa Gunna, postać Blue Beetle ma być częścią budowanego DCU. Sam film jednak raczej nie będzie częścią tego kanonu.

Blue Beetle - premiera w kinach w sierpniu 2023 roku.