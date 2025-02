Nicolas Cage znowu popada w szaleństwo. Zobacz zwiastun The Surfer

materiały prasowe

Reklama

Pojawił się zwiastun filmu The Surfer z Nicholasem Cagem w roli głównej. W tej produkcji znany aktor wcieli się w rolę surfera, który wraz synem chce wrócić do miejsca ze swojej młodości. Napotyka jednak przeszkody, które doprowadzają go do granic własnej psychiki. Rola ta doskonale wpisuje się w dorobek Cage’a, który wielokrotnie wcielał się w bohaterów popadających w szaleństwo, jak w Kolorze z przestworzy czy Mandy. The Surfer, wyreżyserowany przez Lorcana Finnegana, wzbudził ogromne zainteresowanie na festiwalu w Cannes w 2024 roku, gdzie spotkał się z entuzjastycznymi recenzjami i sześciominutową owacją na stojąco.

Nicholas Cage opowiada wspomnienia o zmarłym Davidzie Lynchu. "Był geniuszem kina"

The Surfer - zwiastun

The Surfer - fabuła

Mężczyzna powraca na idylliczną plażę swojego dzieciństwa, aby posurfować ze swoim synem. Jednak jego pragnienie popływania na falach zostaje udaremnione przez grupę lokalnych mieszkańców, których mantra brzmi: „Nie mieszkasz tu, nie surfujesz tu.” Upokorzony i wściekły, mężczyzna zostaje wciągnięty w konflikt, który narasta wraz z bezlitosnym letnim upałem i popycha go do granic wytrzymałości.