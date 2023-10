Niezwyciężony - 2. sezon z doskonałym wynikiem na Rotten Tomatoes. Dziennikarze zachwyceni

Amazon Prime Video

Po ponad 2 latach serial animowany Niezwyciężony powraca na platformę Prime Video z 2. sezonem. Wiele wskazuje na to, że będzie to kolejna znakomita seria oparta na superbohaterskim komiksie autorstwa Roberta Kirkmana.

Niezwyciężony - 100% "świeżości" na Rotten Tomatoes

W sieci pojawiły się pierwsze entuzjastyczne opinie - w serwisie Rotten Tomatoes 2. sezon ma 100% "świeżości" (pozytywnych opinii) przy 15 recenzjach. Dziennikarz piszą, że warto było tak długo czekać na nowe odcinki serialu, ponieważ już po pierwszych minutach widzowie będą zbierać szczękę z podłogi. Tessa Smith z Mama's Geeky twierdzi, że nowy sezon jest większy, odważniejszy i bardziej krwawy niż kiedykolwiek. Z kolei Eric Francisco z Inverse przypomina, że choć zmęczenie superbohaterami staje się coraz bardziej wszechobecne to Niezwyciężony powraca i jest równie przemyślany, krwawy i zabawny, co zawsze. Anthony O'Connor z FILMINK pisze:

Jeśli tęsknicie za bardziej wywrotowymi wybrykami superbohaterów, które zawierają mnóstwo krwi, przekleństw, tematów dla dorosłych i czarnej komedii, to 2. sezon Niezwyciężonego spełni te oczekiwania.

Kilku recenzentów zwraca uwagę na to, że serial jest pełen serca. Luke Y. Thompson z SuperHeroHype pisze, że to właśnie ono sprawia, że Niezwyciężonego ogląda się kompulsywnie. Dodał, że zbyt wiele seriali i filmów o superbohaterach zapomina, że w tym szaleństwie faktycznie opowiadają o czymś, z czym można się utożsamić. Scott Campbell z We Got This Covered stwierdza, że po długim oczekiwaniu na drugi sezon Niezwyciężony zgłasza się do służby, podnosząc stawkę pod względem możliwości, skali, spektaklu i opowiadania historii, nie rezygnując przy tym ze skupienia się na sercu i humorze. Akos Peterbencze z Looper.com pisze w podobnym tonie:

2. sezon kontynuuje historię Marka Graysona (Steven Yeun) z bezkompromisową śmiałością z jaką się rozpoczął i przenosi serię na nowy poziom, poszerzając jej uniwersum i nie rezygnując ze skupiania się na ostrym jak brzytwa dramacie postaci.

fot. Prime Video

Kathryn Porter z Paste Magazine też pisze, że w tym sezonie wątki emocjonalne zajmują centralne miejsce i nawet pomimo wewnętrznego mroku, z którym wszyscy się borykają, żaden rozwój postaci nie przytłacza serialu.

Nasz redaktor naczelny naEKRANIE.pl Dawid Muszyński pisze w swojej recenzji, że Niezwyciężony zalicza solidny start, a po czterech odcinkach, które obejrzał za jednym zamachem, poczuł niedosyt.

Twórcy znakomicie przenieśli akcję z kart komiksu na mały ekran. Nie stracili przy tym ani charakteru, ani esencji historii. Brutalność, jaką epatuje ta produkcja, jest po coś! Walki mają określoną stawkę i nie są tylko po to, by bohater zalał się krwią i wzbudził tanią sensację.

Dodał też, że twórcy nie zmniejszyli budżetu na animację, która jest bardzo komiksowa, płynna i niezwykle szczegółowa. Wszystkim zależało, aby finalny produkt był jak najlepszej jakości.

fot. Prime Video

Niezwyciężony - opis fabuły 2. sezonu

Po wstrząsającej zdradzie Mark próbuje odbudować swoje życie. W świetle apokaliptycznych zagrożeń znajduje nowych sojuszników i stawia czoło swojemu największemu lękowi - obawie, że stanie się taki jak ojciec. [opis Prime Video]

Niezwyciężony - premiera 1. odcinka drugiego sezonu 3 listopada na Prime Video.