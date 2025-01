Kolejne grafiki do serialu Spider-Man: Przyjazny pająk z sąsiedztwa. Najlepsze ujęcie kostiumów

fot. Disney+

Reklama

Do premiery serialu Spider-Man: przyjazny pająk z sąsiedztwa zostały już tylko tygodnie, a w sieci pęcznieje od nowych materiałów promocyjnych. Nowe grafiki pokazują trzy główne kostiumy animowanego Petera Parkera. Po pierwsze mamy ręcznie robiony strój. Następnie jest kostium Oscorp stworzony przez Normana Osborna oraz klasyczny czerwono-niebieski outfit. Portal ComicBookMovie.com sugeruje, że to zapewne nie będą wszystkie stroje, w jakich zobaczymy Pajączka, bazując na materiałach, które były pokazywany na Comic-Conie oraz konwencie D23.

Spider-Man: Przyjazny pająk z sąsiedztwa - nowe zdjęcia

Spider-Man: Przyjazny pająk z sąsiedztwa - fabuła, premiera

Historia skupia się na młodym Peterze Parkerze i jego początkach jako Spider-Mana. Akcja toczy się w alternatywnej rzeczywistości. W serialu pojawi się nowa interpretacja sceny znanej z filmu Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów, w której Peter wraca do domu. Tym razem jednak zamiast Tony’ego Starka na młodego bohatera czeka Norman Osborn (w tej roli Colman Domingo), znany również jako Zielony Goblin. To spotkanie znacząco odmieni los Spider-Mana w porównaniu do wersji znanej z MCU.

Premiera na Disney+ została zaplanowana na 29 stycznia 2025 roku.

Sprawdź również, dlaczego nadchodzący serial nie jest częścią MCU: KLIKNIJ TUTAJ.