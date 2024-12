Nowy plakat z 3. sezonu Niezwyciężonego. Mark kontra Cecil?

fot. Prime Video

3. sezon animacji Niezwyciężony będzie mieć premierę na początku 2025 roku. Twórcy zapowiedzieli, że nadchodząca seria, która będzie liczyć 6 odcinków, nie będzie podzielona na dwie części tak, jak to było w przypadku poprzedniego sezonu.

Niezwyciężony - nowy plakat z 3. sezonu

W sieci opublikowano nowy plakat promujący 3. sezon, na którym widzimy, jak Mark w superbohaterskim kostiumie bije Cecila Stedmana. Przypomnijmy, że we wcześniejszym teaserze szef Globalnej Agencji Obrony upominał bohatera, żeby trenował przed nadchodzącym zagrożeniem ze strony Viltrumitów. Nic nie zapowiadało, że dojdzie między nimi do konfliktu, na co wskazuje plakat, który znajduje się na początku poniższej galerii.

Robert Kirkman w niedawnym wywiadzie odniósł się do postaci Cecila, któremu głos w animacji podkłada Walton Goggins.

Nie chcę ujawniać dokładnie, co robimy. Będzie wiele świetnych rzeczy z Cecilem Stedmanem. Zobaczymy trochę jego historii i poznamy go trochę lepiej jako człowieka.

Niezwyciężony - kiedy nowy zwiastun 3. sezonu?

Na oficjalnym koncie serialu na X wraz z ujawnieniem nowego plakatu napisano, że widzowie mogą spodziewać się nowych materiałów promocyjnych podczas sobotniego CCXP, które odbywa się w São Paulo w Brazylii. Choć nie zostało to potwierdzone to prawdopodobnie zostanie pokazany zwiastun z 3. sezonu.

Niezwyciężony - premiera pierwszych trzech odcinków 3. sezonu 6 lutego 2025 roku na Prime Video.