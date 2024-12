John Rhys-Davies o problemach na planie Władcy Pierścieni. Peter Jackson wykazał się geniuszem

Źródło: materiały prasowe

Reklama

John Rhys-Davies w najnowszym wywiadzie dla Screen Rant podczas Fan Expo opowiedział o problemach, jakie spotkały Władcę Pierścieni podczas kręcenia filmów w Nowej Zelandii. Zdradził, że zdjęcia musiały zostać wstrzymane ze względu na ekstremalne opady deszczu, a następnie wyjawił, jak reżyser, Peter Jackson, opanował sytuację.

Prawdziwy test nadszedł, gdy polecieliśmy na Wyspę Południową, aby nakręcić sekwencję i zaczął padać deszcz. Kiedy mówię, że padał deszcz, to tak naprawdę nie przestał... To był wspaniały dzień, kiedy rozesłano zdjęciowy plan pracy: "Dzisiaj nie będzie żadnego filmowania, ponieważ jezioro jest pod wodą". Naprawdę tak było tam napisane. Nie tylko jezioro, ale także około stu mil kwadratowych wokół niego. To było niewykonalne.

Następnie zaczął wyliczać, że na zdjęcia czekała cała obsada (dziewięcioosobowa Drużyna Pierścienia), 200 koni, 200 członków ekipy filmowej, pomocników, łódki, a także sprzęt potrzebny dla koni, przyczepy dla zwierząt i dla aktorów. Dodał, że w tamtym czasie Wyspa Południowa nie była jeszcze tak dużą atrakcją turystyczną, jak teraz, dlatego nie było tam wtedy zbyt wielu miejsc noclegowych.

Prawdziwy geniusz produkcyjny został zademonstrowany następnego dnia, gdy nie pracowaliśmy. W kolejnym dniu pojechaliśmy w inne miejsce na Wyspie Północnej, a następnego dnia wznowiliśmy zdjęcia innej sceny w innej części kraju. Oznacza to, że wszyscy ci ludzie musieli się przenosić, znaleźć natychmiast zakwaterowanie, tak po prostu. To właśnie sprawiło, że Władca Pierścieni stał się jedną z najlepszych produkcji wszech czasów.

fot. Warner Bros

John Rhys-Davies wszystkie te zasługi przypisał Jacksonowi.

To w końcu myśl, planowanie i geniusz człowieka, który nie tylko wiedział, jak sfilmować niemożliwą do sfilmowania książkę, ale także jak stworzyć przemysł filmowy, który mu to umożliwił i jak zgromadzić wokół siebie najbystrzejszych, najinteligentniejszych, skłonnych do działania, pomocnych i kreatywnych ludzi, z jakimi miałem zaszczyt pracować. On jest geniuszem. Niech Bóg cię błogosławi, Peterze Jacksonie.

Przypomnijmy, że jednocześnie kręcono trzy filmy na raz. Zdjęcia odbywały się w wielu lokacjach, obszarach chronionych i parkach narodowych od października 1999 roku do grudnia 2000 roku. Trylogia jest do dziś uważana za jedną z najlepszych adaptacji książek fantasy w historii kina.