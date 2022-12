Nintendo zapowiada nowe Amiibo na rok 2023. Wśród nich między innymi Sephiroth i Kazuya

fot. Square Enix

Od kilku miesięcy Nintendo nie wypuszczało nowych figurek Amiibo, ale wkrótce ulegnie to zmianie. Japońska firma zapowiedziała cztery nowe Amiibo, które trafią do sprzedaży w 2023 roku. W pierwszej kolejności, bo już 13 stycznia, zainteresowani gracze będą mogli sięgnąć po figurki przedstawiające Sephirotha z Final Fantasy 7 oraz Kazuyę, jednego z wojowników z serii Tekken. Ich obecność jest oczywiście związana z tym, że w obu można wcielić się w Super Smash Bros. Ultimate.

Oprócz tego ogłoszono, że w późniejszym terminie (ale nadal w roku 2023) doczekamy się Mythry oraz Pyry z Xenoblade Chronicles 2.

Figurki Amiibo, które zadebiutują w 2023 roku

Przypominamy, że Amiibo to seria figurek, które sprawdzą się nie tylko jako ozdoba do postawienia na biurku czy półce. Gracze mogą również zeskanować je i uzyskać w ten sposób dostęp do różnego rodzaju cyfrowych bonusów w grach na konsolach Nintendo.