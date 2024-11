Gwiazda MCU jest sfrustrowana brakiem kontynuacji? Aktor zgadza się z krytyką Marvel Studios

fot. Materiały Prasowe

Reklama

Po filmie Avengers: Koniec gry Marvel Studios postawiło na przedstawienie w kolejnych fazach wielu nowych postaci, które mogłyby przejąć pałeczkę po znanych już superbohaterach. Ten eksperyment nie zawsze zbierał najlepsze owoce, ale Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni to jedna z produkcji, którą można nazwać sukcesem. Film zarobił ponad 430 mln dolarów w box office, co w dobie nadal trwającego zagrożenia koronawirusem robi bardzo duże wrażenie. Produkcja Destina Daniela Crettona z Simu Liu w roli głównej została też dobrze odebrana przez krytyków i fanów.

Wszystko wskazywało na to, że Shang-Chi może stać się nowym ulubieńcem fanów. Aktor miał charyzmę, dobry film na koncie i aktywnie się udzielał w sieci, będąc po prostu fanem MCU. Powiązanie tytułowych pierścieni z Kangiem sugerowało też, że bohater odegra ważną rolę w filmach o Avengers, gdzie mieliby walczyć z tym złoczyńcą, ale cała sprawa z Jonathanem Majorsem pokrzyżowała te plany. Od tamtego momentu plotki na temat Shang-Chiego ucichły. Od premiery filmu mijają już trzy lata, a o kontynuacji nadal nic nie wiadomo. Co gorsza Destin Daniel Cretton, czyli ojciec sukcesu tamtej produkcji, będzie pracować nad Spider-Manem 4. Jeśli Marvel miałby czekać z kontynuacją Shang-Chiego na powrót tego reżysera, druga część ukazałaby się w kinach dopiero w okolicach 2028 lub 2029 roku, czyli siedem lub osiem lat po premierze jedynki.

Teraz fani zauważyli, że Simu Liu polubił komentarz na TikToku, w którym MCU jest krytykowane:

Marvel źle cię potraktował nie robiąc kontynuacji Shang-Chiego w ciągu trzech lat

ROZWIŃ ▼

Możliwe, że nie stoi za tym zła wola aktora i podziękował on tylko w ten sposób za wsparcie, a może faktycznie ma żal do Kevina Feige i Marvel Studios za odsunięcie go na bok.

Kinowe Uniwersum Marvela - ranking filmów wg IMDb