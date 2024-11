Pierwsze zdjęcia z HAVOC. Twórca kultowego Raid i Tom Hardy zrobili film akcji

fot. Netflix

Magazyn Empire oraz Netflix opublikowali nowe zdjęcia z filmu akcji HAVOC, o którym mówi się od kilku lat. Jest to anglojęzyczny akcyjniak w reżyserii Garetha Evansa, twórcy kultowych filmów akcji z Indonezji, Raid i Raid 2, których wpływ na gatunek jest nie do zakwestionowania. W rozmowie z dziennikarzem czasopisma twórca wyjaśnił, dlaczego tyle czasu zajmuje mu ukończenie tego projektu.

HAVOC nadchodzi

HAVOC to film w stylu akcyjniaków Garetha Evansa, więc będzie efektownie, ze znakomitą choreografią walk i Tomem Hardym siekającym zbirów. Evans wspomina, że powodem opóźnień były dokrętki, które trudno było zorganizować z przyczyn czysto logistycznych, ale obiecuje, że warto czekać. Tak komentuje dokrętki:

- To miało kluczowy wpływ na film. Pozwoliło mi to go lepiej poprawić i zrobić z niego to, czym zawsze miał być, czyli zawrotnym, dynamicznym thrillerem napakowanym akcją, z odwołaniami do kina z Hongkongu, które oglądałem, dorastając.

Evans obiecuje, że dostarczy widzom to, czego mogą oczekiwać po jego filmach, jeśli chodzi o sceny akcji.

- Na tym głównie się skupiam, ale mając Toma, dostajesz od razu potężną kreację aktorską i dobrze rozwiniętą postać. Wiele się dzieje w jego głowie.

Bohaterem jest Walker, gliniarz, który ma uratować bratanka burmistrza (Forest Whitaker), ale to będzie trudne wyzwanie.

- Zasadniczo jest na wyprawie sprzątającej okolice. Musi podróżować przez zepsute miasto, aby dostać się jako pierwszy do celu. To jest jego misja, ale w związku z tym, że to mój film, przez długi czas mu nie wychodzi.

Premiera w 2025 roku na Netflixie.