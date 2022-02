Poznaliśmy datę zamknięcia Nintendo eShop na konsolach Wii U i 3DS

fot. Nintendo

Nintendo rozpoczęło proces wygaszania wsparcia dla swoich starszych sprzętów, a konkretnie Wii U oraz 3DS. Urządzenia te stracą dostęp do Nintendo eShop, czyli cyfrowego sklepu z grami i dodatkami w marcu 2023 roku. Gracze nie utracą jednak dostępu do treści, które kupili wcześniej - te nadal będzie można pobierać. Pozostały do zamknięcia rok warto wykorzystać więc do uzupełnienia kolekcji o gry, których fizyczne kopie są dużo droższe od tych cyfrowych.

Przy okazji podano też dwa inne, istotne terminy. Już 23 maja tego roku użytkownicy stracą możliwość używania kart kredytowych do uzupełniania środków w portfelu Nintendo eShop, a od 29 sierpnia nie będzie można używać kart prepaid. Do dokonania zakupów konieczne będzie połączenie kont Nintendo Network ID oraz Nintendo Account.

