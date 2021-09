Nintendo Switch Online może otrzymać klasyczne gry z Game Boya

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Nintendo

Wszystko wskazuje na to, że abonenci usługi Nintendo Switch Online już wkrótce otrzymają dostęp do kolejnych klasycznych gier, tym razem z konsol GameBoy i GameBoy Color. Informacja ta nie została jeszcze potwierdzona przez japońską firmę, ale pojawiła się w kilku miejscach, w tym m.in. na portalach Nintendo Life i Eurogamer.

Niestety jak na razie brak też jakichkolwiek detali na temat gier, które miałyby pojawić się w usłudze. Najpewniej jednak na start dostaniemy kilka lub kilkanaście tytułów, a kolejne będą dodawane w przyszłych aktualizacjach. Warto przypomnieć, że dokładnie tak wygląda to w przypadku produkcji z konsol NES i SNES dostępnych w ramach Nintendo Switch Online i choć jest tam ich już ponad setka, to nadal brakuje pewnych głośnych hitów sprzed lat, takich jak np. Chrono Trigger.

Na potwierdzenie tych przecieków być może nie będziemy musieli długo czekać. W ostatnich latach Nintendo przyzwyczaiło graczy do organizowania swoich prezentacji z cyklu Nintendo Direct we wrześniu i bardzo możliwe, że tak samo będzie tym razem, a jeśli tak, to byłaby to idealna okazja do takiego ogłoszenia.