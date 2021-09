Days Gone – Maul Cosplay jako Deacon St. John. Zdjęcia niczym fotorealistyczne screeny z gry

fot. SIE

Ben, znany także jako Maul Cosplay, to niemiecki kaskader i cosplayer, którego wiele osób może kojarzyć z tego, że często wciela się w Geralta z Rivii (konkretnie w wydaniu znanym z gry Wiedźmin 3: Dziki Gon) – nie tylko na zdjęciach publikowanych w mediach społecznościowych, ale też na różnego rodzaju imprezach. Tym razem postanowił on wcielić się w Deacona St. Johna, czyli głównego bohatera Days Gone, produkcji, która w 2019 roku trafiła na PlayStation 4, a dwa lata później pojawiła się również na PC.

W opisie pod zdjęciem Ben zdradza, że to jeden z jego ulubionych strojów, bo ma tu brodę, czapkę oraz motocykl. Jednocześnie zapewnił też, że jest wielkim fanem Days Gone oraz odpowiedzialnego za tę produkcję SCE Bend Studio.

Warto przypomnieć, że Days Gone mogło doczekać się sequela, ale Sony nie było zainteresowane kontynuacją.