Nocny agent - będzie 3. sezon. Pierwsze zdjęcia z 2. serii

fot. Netflix

Netflix ogłosił, że powstanie trzeci sezon serialu Nocny agent. Będzie on liczyć dziesięć odcinków. Decyzja została podjęta jeszcze przed premierą zbliżającego się drugiego sezonu, który, niestety, został opóźniony. Premiera miała odbyć się jeszcze w 2024 roku, ale przeniesiono ją na zimę 2025 roku, czyli pojawi się on w pierwszym kwartale. Będzie to prawie dwa lata po premierze pierwszej serii, która odbyła się w marcu 2023 roku.

Natomiast prace na planie trzeciej serii rozpoczną się już na początku 2025 roku. Premiera więc powinna odbyć się wcześniej niż dwa lata po poprzednim sezonie.

Nocny agent – zdjęcia z 2. sezonu

Opublikowano też pierwsze zdjęcia, zapowiadające kontynuację nieoczekiwanie gigantycznego hitu Netflixa.

Nocny agent - sezon 2

Historia drugiego sezonu rozpocznie się w mieście w Azji, a potem ma przenieść się do Nowego Jorku. W głównej roli powraca Gabriel Basso, a towarzyszy mu znana z pierwszej serii Luciane Buchanan. Jedną z głównych ról w drugiej serii odegra Amanda Warren. W obsadzie są także Arienne Mandi, Louis Herthum, Berto Colon, Brittany Snow oraz Teddy Sears.

Shawn Ryan powraca jako twórca, producent wykonawczy i showrunner. Szczegóły fabuły drugiego sezonu nie są znane.