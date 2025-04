2. sezon Moon Knighta jednak powstanie? Aktorka jest chętna zagrać ikoniczną heroskę w DCU

fot. Disney+

Reklama

Moon Knight był serialem MCU z Oscarem Isaackiem w roli głównej, który nie otrzymał do tej pory kontynuacji. Bohater też nie pojawił się w żadnym innym projekcie Marvela. Aktor przyznał, że miał podpisany kontrakt na tylko jeden sezon, ale Brad Winderbaum, szef Marvela ds. streamingu, telewizji i animacji wyznał, że Marvel Studios ma plany na tego herosa.

Marvel i rewolucja chronologii w związku z Avengers: Doomsday. Czegoś takiego w MCU nie było

Mówiło się o jego rzekomym udziale w filmie Midnight Sons, a także ewentualnym występie w Avengers: Doomsday. Niedawno znaleziono poszlakę świadczącą, że Oscar Isaac może być zaangażowany w kręcenie tego hitu. Aktor bowiem nie poleci do Japonii na święto związane ze Star Wars z powodu konfliktu w terminarzu, a powszechnie wiadomo, że w tym czasie kręcone będą zdjęcia do Avengers: Doomsday.

Teraz oliwy do ognia dolała May Calamawy, która w serialu wcielała się w postać Layli Abdallah El-Faouly. Podczas Comic-Conu we Francji powiedziała fanom, że nie może nic zdradzić na temat 2. sezonu Moon Knighta. Samo to sugeruje, że są prowadzone jakieś rozmowy na ten temat. Dodała też, że byłaby chętna zagrać Wonder Woman w DCU, chociaż nie obejrzała żadnego filmu z Gal Gadot. Waszym zdaniem pasowałaby do roli?

ROZWIŃ ▼

ROZWIŃ ▼

Avengers: Doomsday - potwierdzona obsada filmu