Cole Hauser o przyszłości spin-offu Yellowstone. Kelly Reilly wdzięczna za grę w serialu

fot. Paramount

W niedzielę został wyemitowany w USA finałowy odcinek serialu Yellowstone. Jednak to nie koniec historii rodziny Duttonów, ponieważ ta będzie kontynuowana w spin-offie, który skupi się na postaciach Ripa i Beth.

W głównej roli zobaczymy Cole'a Hausera, który wciela się w męża Beth. W rozmowie z magazynem People omówił przyszłość produkcji.

Myślę, że Ameryka przemówiła. Nadal kochają ten serial. Oczywiście jest mnóstwo ludzi, którzy co niedzielę spotykają się w rodzinnym gronie, a my dajemy im możliwość wyciągnięcia ich z ich własnych salonów i przeniesienia się do Montany, aby dostarczać im rozrywki. I myślę, że koniec końców jest to po prostu tak proste.

Od jakiegoś czasu wiadomo, że Hauser i Kelly Reilly wystąpią razem w spin-offie. Jednak aktor nie chciał zdradzić szczegółów nowego projektu.

Zobaczymy, co się wydarzy w ciągu najbliższego roku lub dwóch i zobaczymy, co będzie dalej. Mamy nadzieję, że będziemy mogli nadal wchodzić do salonów ludzi i zabawiać ich tak, jak robiliśmy to przez ostatnie siedem lat.

Z kolei Reilly z okazji emisji finałowego odcinka Yellowstone napisała na Instagramie, że obecnie jest pochłonięta inną rolą, o innej ziemi, o którą warto walczyć w Wielkiej Brytanii. Dodała:

Cokolwiek przyniesie przyszłość, to jest zakończenie serialu, który tworzyliśmy przez ostatnie 7 lat.

Następnie kontynuowała:

Słowa nie są w stanie wyrazić, co czuję do ludzi, z którymi mogłam pracować i tworzyć [ten serial] przez te wszystkie sezony. Poznałam prawdziwych przyjaciół na całe życie. To wsparcie ze strony ekipy oraz zaufanie i oddanie obsady. Słowa, które mogłam powiedzieć, i kobieta, w której mogłam zamieszkać. To mnie zmieniło. To mnie rozwinęło. To rzuciło mi wyzwania na wszystkie możliwe sposoby i będę za to wdzięczna na zawsze. A jeśli chodzi o Taylora Sheridana, który zaryzykował i kontynuował pisanie jej w sposób, w jaki mogłam poczuć, że idzie mi znakomicie jako aktorce - dziękuję Taylor.

Na koniec podziękowała widzom, którzy towarzyszyli im w tej podróży. Dodała, że zależało im na stworzeniu czegoś wyjątkowego dla wszystkich fanów.

Przypomnijmy, że oprócz spin-offu pt. Madison z Michelle Pfeiffer, Beau Garrett oraz Patrickiem J. Adamsem, który będzie mieć premierę w 2025 roku, na Paramount Network zadebiutuje 2. sezon innego spin-offu Yellowstone - 1923. Nowe odcinki pojawią się w lutym, a w jego obsadzie nie zabraknie Harrisona Forda, Helen Mirren, Brandona Sklenara, Darrena Manna i Julii Schlaepfer.

Yellowstone - zdjęcia z sezonu 5B

Yellowstone - finałowy odcinek serialu trafi 19 grudnia na SkyShowtime.