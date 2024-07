Norman Reedus chce grać Daryla przez kolejne lata. Ma w tym cel

fot. materiały prasowe

Norman Reedus zaczął grać Daryla Dixona w 2010 roku wraz z premierą The Walking Dead. W nowej rozmowie przyznaje, że mu się to nie nudzi i nie chce przestać. Stwierdził, że chce go grać jeszcze przez sześć albo siedem lat.

Norman Reedus o The Walking Dead

Norman Reedus mówi, że ma jeden cel: będzie grać dopóki będzie mógł wciąż sprawiać, że The Walking Dead zmienia się w coś nowego. Twierdzi, że dzięki temu tak bardzo podoba mu się gra w serialu The Walking Dead: Daryl Dixon, ponieważ nie jest to to samo, ale coś innego, co jest nakręcone inaczej i ma wiele świeżości.

- To jest świeże dla mnie. Jest nakręcone w innym języku i filmowane inaczej. Nie jest to tak naprawdę serial o zombie i kto zginie w danym tygodniu. To coś kompletnie innego. Tak długo, jak będę mógł zmieniać to uniwersum w coś nowego, będę mieć frajdę.

Spin-off hitu zadebiutował jesienią 2023 roku i osiągnął sukces. Jego historia rozgrywa się we Francji. To zdaniem Reedusa było ważne w stworzeniu innego stylu serialu, dlatego też do ekipy dołączyło wielu Francuzów, którzy mogli nadać mu potrzebnego charakteru. Nie chcieli stworzyć po prostu amerykańskiego serialu we Francji.

Drugi sezon opowieści o Darylu Dixonie pojawi się we wrześniu 2024 roku w USA.