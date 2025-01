fot. Prime Video

Premiera 3. sezonu hitowej animacji od Prime Video zbliża się wielkimi krokami. Wcześniej twórcy zwracali uwagę na to, że proces podkładania głosów postaciom zabiera dużo czasu. Teraz poznaliśmy nazwiska znanych aktorów, którzy zdubbingowali kilka kluczowych bohaterów z komiksów Roberta Kirkmana.

Nowi aktorzy użyczą głosu postaciom z Niezwyciężonego

W nowej odsłonie Niezwyciężonego do swoich ról powrócili Steven Yeun, Sandra Oh, J.K. Simmons, Gillian Jacobs i Jason Mantzoukas. Z kolei do obsady w 3. sezonie dołączyli:

Nie wyjawiono tożsamości postaci, które są dubbingowanej przez Banksa i Bradleya. Jednak fani komiksów domyślają się, że mogą to być Conquest oraz Thragg lub Dinosaurus.

Nowe postaci w Niezwyciężonym

Powerplex jest nowy czarnym charakterem z emocjonalną przeszłością. Postać pochłania energię, pozwalając mu wykorzystać siłę wroga przeciwko niemu. Becky Duvall darzy głęboką nienawiścią Niezwyciężonego. Współpracuje z Powerplexem, aby wymierzyć sprawiedliwość. The Elephant to złoczyńca, który chce, żeby świat przestał jeść mięso. Prawdopodobnie chce też innych rzeczy, ale nie ma to znaczenia, dopóki jest traktowany poważnie… Mr. Liu jest bezwzględnym przywódcą The Order, czyli międzynarodowego syndykatu przestępczego. Nie tylko to ukrywa ten tajemniczy starzec. Fightmaster i Dropkick to bliźniacy z przyszłości walczący o wolność. Są gotowi zaryzykować wszystko w desperackiej misji ratowania swojego świata. Oliver jest młodszym bratem Marka, który znacznie podrósł od czasu 2. sezonu. Multi-Paul jest bratem Dupli-Kate oraz elitarnym zabójcą tajnej organizacji przestępczej Mr. Liu.

Niezwyciężony - premiera trzech pierwszy odcinków 3. sezonu odbędzie się 6 lutego 2025 roku na Prime Video. Kolejne epizody będą pojawiać się na platformie co tydzień.