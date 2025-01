Gwiazda Nosferatu wróci do MCU? To nie będzie ta sama rola

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Bill Skarsgård to aktorski kameleon, który lubi przechodzić przez ekstremalne przemiany wizualne i kompletnie zmieniać się w odgrywaną postać. Udowadniał to przy obu filmach z serii To czy Nosferatu, którego premiera w Polsce odbędzie się za jakiś czas. Nie jest mu też obce manipulowanie własnym głosem, co robił zarówno jako wampir w filmie Roberta Eggersa, ale też złoczyńca Kro w Eternals spod szyldu Kinowego Uniwersum Marvela. Niewiele osób wiedziało, że była to rola odgrywana właśnie przez niego. Był to też występ na tyle niewielki, że wielu fanów było urażonych tym, że Kevin Feige zmarnował tak dobrego aktora na tak krótką i pozbawioną większego znaczenia rolę.

Być może niewątpliwy sukces Nosferatu sprawił, że Marvel zmienił plany. Jak informuje scooper MyTimeToShineH, którego informacje często się sprawdzały:

Marvel Studios jest zainteresowane zatrudnieniem Billa Skarsgarda do roli w ramach MCU. Nie chodzi o jego rolę z Eternals.

Zważywszy na to, jak bardzo ten aktor lubi fizyczne transformacje, to fani od razu zauważyli, że pasowałaby do niego rola Mister Sinistera. Może macie inne propozycje?

