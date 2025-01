Zwiastun do Daredevil: Born Again znów opóźniony. Gwiazda podaje powód

fot. Disney+

Fani MCU od dawna czekają na oficjalny zwiastun do nadchodzącego serialu Daredevil: Born Again. Wskrzeszona produkcja, która oryginalnie należała do Netflixa pobiła nawet rekord innego serialu Kinowego Uniwersum Marvela, czyli Lokiego, pod względem tego, jak mało dni zostało do premiery bez oficjalnego zwiastuna na horyzoncie. Kilkukrotnie ukazywał się on przed publicznością na różnego rodzaju konwentach i wyciekał do sieci w niskiej jakości, ale na oficjalną wersję przyjdzie jeszcze poczekać.

Dotychczasowe spekulacje wskazywały, że miałby się on pojawić jeszcze w tym tygodniu, a konkretnie dziś, tj. 13 stycznia 2025 roku. Jednak Vincent D'Onofrio wcielający się w produkcji w Wilsona Fiska, ostudził entuzjazm. Zwiastuna nie ujrzymy jeszcze przez jakiś czas, a wszystko to jest skutkiem tragicznych pożarów w Los Angeles.

[Zwiastun] został opóźniony przez pożary w Los Angeles. Nadal nadchodzi. - napisał aktor za pośrednictwem swojego konta na platformie X (wcześniej Twitter).

