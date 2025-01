Kiedy nowa Czarna Pantera zadebiutuje w MCU? Według plotki pójdzie śladem Chadwicka Bosemana

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel Studios

Trzeci tydzień stycznia 2025 roku został zdominowany przez plotki na temat potencjalnej nowej Czarnej Pantery w MCU. Do tej pory rolę tę pełniła Shuri, czyli siostra T'Challi, która przejęła miano heroski w filmie Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu. W nim też przedstawiono młodego chłopaka, który okazał się być synem oryginalnego T'Challi granego przez nieżyjącego już Chadwicka Bosemana. Na początku tego tygodnia scooperzy i informatorzy z branży prześcigali się w informowaniu na temat planów Marvela na tę postać. Rzekomo będzie to albo postarzona wersja T'Challi II albo wariant oryginalnej wersji superbohatera, ale z innego uniwersum.

Dziś (tj. 16 stycznia 2025 roku) nowe informacje przynosi scooper MyTimeToShineH, którego informacje często się sprawdzały. Tym razem podzielił się ze swoimi obserwującymi wiedzą na temat potencjalnego debiutu nowej Czarnej Pantery. Kiedy pojawi się w MCU?

Nowy T'Challa najpierw zadebiutuje w filmach o Avengers, a dopiero potem w Czarnej Panterze 3.

Najbliższe dwa filmy pasujące do opisu, to Avengers: Doomsday w 2026 roku oraz Avengers: Secret Wars, które podbije kina rok później. Jeśli ta plotka się sprawdzi, to byłoby to symboliczne rozwiązanie, ponieważ Czarna Pantera w wykonaniu Chadwicka Bosemana również zadebiutował w filmie grupowym wyreżyserowanym przez braci Russo, czyli Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów.

fot. Marvel Studios

