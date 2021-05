Nowa Plotkara - teaser i data premiery rebootu serialu

fot. HBO Max

Nowa Plotkara to zarazem kontynuacja i reboot kultowego serialu, ale na obecną chwilę nie ujawniono, jaki dokładnie będzie związek z oryginałem. Kiedy premiera? Platforma HBO Max ogłosiła, że światowy debiut nastąpi 8 lipca 2021 roku. Na obecną chwilę nie wiadomo, czy serial trafi do HBO GO, a jeśli tak, to dokładnie kiedy będzie polska premiera.

Opublikowano również teaser, który zapowiada, jak nowa Plotkara wpasuje się w erę smartfonów i mediów społecznościowych. Pamiętamy, że oryginalna Plotkara biła rekordy popularności, zanim to stało się standardem życia każdego człowieka. Pokazano też plakaty bohaterów.

Nowa Plotkara - teaser

W obsadzie są Jordan Alexander, Eli Brown, Thomas Doherty, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Evan Mock, Zion Moreno, Whitney Peak i Savannah Lee Smith. Za sterami stoją Josh Schwartz i Stephanie Savage, czyli te same osoby. co stworzyły oryginał. Karena Evans wyreżyserowała dwa odcinki, a Eric Daman powraca jako kostiumograf, tak jak w oryginale.

Nowa Plotkara - galeria