Zwiastun akcyjniaka od twórcy hitu Nikt. Prezydent USA i premier Anglii kontra zbiry!

Heads of State to film akcji, który ma być napakowany humorem i dystansem. Idris Elba wciela się w brytyjskiego premiera, a John Cena gra amerykańskiego prezydenta. Razem muszą współpracować w walce ze zbirami, by przeżyć. Za kamerą stoi Ilya Naishuller, którego doskonale znają fani hitu kina akcji Nikt. Wcześniej wypuścił eksperymentalny akcyjniak Hardcore Henry. Znany jest z umiejętnego konstruowania scen walk i strzelanin.

Heads of State – zwiastun

Oficjalny polski tytuł filmu to Sojusznicy.

Heads of State – opis fabuły

Historia opowiada o dwóch przywódcach krajów, którzy muszą odłożyć na bok rywalizację, aby odkryć globalną konspirację i uratować świat — o ile nauczą się współpracy. Kiedy duet staje się celem potężnego i bezlitosnego wroga, zostają zmuszeni do polegania na dwóch jedynych osobach, którym mogą ufać – sobie nawzajem. Po drodze spotykają kluczową sojuszniczkę w postaci agentki MI6 Noel Bisset (w tej roli Priyanka Chopra Jonas).

Autorami scenariusza są Harrison Query, Josh Appelbaum i Andre Nemec. Autorem historii jest Query. W obsadzie są również Carla Gugino, Jack Quaid, Stephen Root, Sarah Niles, Richard Coyle oraz Paddy Considine.

Amazon MGM Studios ostatnio daje fanom akcji sporo projektów. W kinach mieliśmy Fachowca, wkrótce zobaczymy też ich film Księgowy 2, a na platformie miał premierę G20.

Premiera na platformie Prime Video odbędzie się 2 lipca 2025 roku.