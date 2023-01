Nowe Walkmany Sony napędzane Androidem 12

fot. Sony

Nie ma jednak potrzeby noszenia ze sobą ołówka, by naprawiać wciągnięte kasety; są to najnowsze urządzenia cyfrowe zasilane systemem Android z serii, którą Sony produkuje od dekady. Podobnie jak inne cyfrowe odtwarzacze muzyczne, NW-A300 i NW-ZX700 mogą odtwarzać muzykę przesyłaną strumieniowo lub zapisaną w pamięci. Są zasilane przez system Android 12, co umożliwia obsługę takich aplikacji jak Spotify, i według Sony oferują „ewolucyjny dźwięk”. Bez „r”.

fot. Sony

Znacznie tańszy z dwóch Walkmanów, NW-A300, ma kosztować 46 000 jenów w Japonii (ok. 400 €). Ma niewielkie wymiary 56,6 × 98,5 × 12 mm, 3,6-calowy dotykowy ekran LCD o rozdzielczości 1280 × 720 (60 Hz), Wi-Fi 802.11AC i Bluetooth 5. Jeśli chodzi o porty, mamy USB-C 3.2 Gen1, gniazdo MicroSD i gniazdo słuchawkowe 3.5 mm.

NW-A300 jest napędzany przez nienazwany czterordzeniowy SoC Qualcomm z 4 GB pamięci RAM. Sony obiecuje 36 godzin odtwarzania FLAC 44,1 kHz i do 32 godzin odtwarzania FLAC High-Resolution Audio 96 kHz, zapewne przy wyłączonym ekranie LCD.

fot. Sony

Wysokiej klasy model NW-ZX700 jest skierowany do audiofilów, co odzwierciedla jego cena 104 500 jenów, czyli około 735 €. Sony stara się uzasadnić tę kwotę dodając odpowiedni wzmacniacz audio i duże kondensatory zasilające analogowe wyjście audio. Urządzenie napędza chipset w technologii 11 nm Qualcomm QCS4290 z ośmioma procesorami Kryo 260 i GPU Adreno 610, 5-calowy ekran 1280 × 720 pikseli, 64 GB pamięci masowej i 23 godziny odtwarzania dźwięku. Obok standardowego portu 3,5 mm znajduje się również profesjonalny 4,4 mm jack audio Balanced Output.

fot. Sony

Nie jest zaskoczeniem, że NW-ZX700 jest znacznie większy – 72,6 × 132 x 17 mm. Podobnie jak tańszy model, wyposażony jest układ wzmacniacza cyfrowego S-Master HX. Oba Walkmany wykorzystują napędzane sztuczną inteligencją układy Edge-AI i DSEE Ultimate (Digital Sound Enhancement Engine) firmy Sony do podniesienia jakości skompresowanych cyfrowych plików muzycznych, a także zawierają funkcję dodającą do utworów odgłos odtwarzania z płyt winylowych. Są też fizyczne przyciski jak w klasycznym odtwarzaczu kasetowym i wygaszacz z kręcącą się kasetą magnetofonową.

Oba Walkmany mają pojawić się w Japonii w lutym tego roku. Na razie brak informacji o cenach i momencie premiery w Europie.