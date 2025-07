Krytycy ocenili nową Nagą broń. Nie ma wątpliwości - to najzabawniejszy film dekady

fot. materiały prasowe

Kilka dni temu w sieci pojawiły się pierwsze opinie osób, które miały okazję zobaczyć reboot Nagiej broni z Liamem Neesonem w roli głównej w akcji. Wiele osób nie było przekonanych do produkcji po pierwszych zapowiedziach, a jednak opinie głosiły, iż jest to jedna z najzabawniejszych komedii od lat. Wiadomo jednak, że takie zdania bywają przesadzone.

Mimo tego wygląda na to, że mamy do czynienia z wyjątkowym filmem komediowym, ponieważ Naga broń przypadła też do gustu krytyków. W serwisie Rotten Tomatoes w chwili pisania tego tekstu cieszy się wynikiem 91% pozytywnych opinii przy 112 recenzjach.

Oto porównanie z poprzednimi częściami serii:

4. Naga broń 33⅓: Ostateczna zniewaga - 65%, 54%

Koniecznie sprawdźcie też recenzję Dawida Muszyńskiego z naEKRANIE.pl, który również miał wiele ciepłych słów do powiedzenia na temat nowego filmu.

Naga broń - recenzja filmu

Naga broń - recenzje krytyków

W przypadku wielu komedii mówi się, że humor jest kwestią subiektywną i jednym dowcipy przypadną do gustu, a innych odtrącą. To nie jest coś, co charakteryzuje nową Nagą broń. To film, który ma tyle żartów na minutę, że są w stanie rozbawić absolutnie każdego i trafią w preferencje wszystkich oglądających. Nie wszystkie żarty są tak samo dobre, ale znakomita większość rozbawiała krytyków aż do łez. To przede wszystkim rodzaj humoru, którego dawno w kinie nie było, a zatem parodia innych produkcji i gatunków. Nie bez powodu krytycy okrzyknęli nową Nagą broń mianem najzabawniejszego filmu 2025 roku, a nawet i tej dekady.

Przede wszystkim Naga broń nie próbuje wymyślić koła na nowo, ale też nie usiłuje być po prostu tym samym, co poprzednie produkcje z tej serii. Balans został idealnie wyważony, przez co nowy film z Liamem Neesonem jest jednocześnie świeży, ale trafi też do osób, które pokochały poprzedniczki z Lesliem Nielsenem. Nie ma tu polegania na nostalgii i ciągłym odnoszeniu się do kultowych dzieł. Jeden z recenzentów twierdzi, że "to piękny hołd, ale nie cover". Pod względem bezpośrednich porównań jest to produkcja równie zabawna, co poprzednie, a niektórzy wskazują, że nawet zabawniejsza - szczególnie od drugiej i trzeciej części z Lesliem Nielsenem. Z kolei jeśli nie widzieliście poprzednich filmów z serii (choć powinniście), to Naga broń z 2025 roku oferuje niski próg wejścia i nie wymaga wielkiej znajomości oryginałów. To komedia skierowana dla każdego widza.

Liam Neeson bardzo dobrze wypada w głównej roli. Krytycy widzą jednak, że nie jest to aktor komediowy pokroju Lesliego Nielsena. To nie oznacza, że jest źle. Najzabawniejsze jest właśnie to, że Neeson teoretycznie do tej roli nie pasuje, co czyni jego występ tym zabawniejszym. Show kradnie Pamela Anderson, która świetnie się odnalazła w tym gatunku. Krytycy chcieliby ją częściej widzieć w komediowych rolach, ponieważ znakomicie się w nich czuje. Oboje mają też ze sobą świetną chemię. Pochwały odnośnie występu otrzymał też Paul Walter Hauser oraz gwiazda WWE - Cody Rhoades.

Ogrom pochwał nie oznacza braku jakichkolwiek problemów. Tych nowa Naga broń ma kilka. Krytycy narzekają na dłużyzny i momenty przestojów, gdy po prostu się nudzili. To konsekwencja przesadnie rozwleczonego i skomplikowanego scenariusza oraz intrygi. Tempo zwolniło szczególnie w trakcie ostatniego aktu, przez co finał nie dorównuje temu, co było poprzednio.

Mimo wszystko jest to jedna z najlepszych komedii ostatnich lat i bezdyskusyjnie najzabawniejszy film 2025 roku.

