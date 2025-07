Spider-Man 4 – te komiksowe okładki mogą ujawniać złoczyńców filmu

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Asystentka Destina Daniela Crettona opublikowała na Instagramie zdjęcie jego biura. Na tablicy wisiały okładki komiksów – tak, jak opowiadał w lipcu 2025 roku w wywiadzie szef Marvel Studios, Kevin Feige. Najwyraźniej ktoś zwrócił jej uwagę, że pokazała zbyt wiele, bo post został już usunięty. Ale – jak wiadomo – nic w Internecie nie ginie. W związku z usunięciem zdjęcia fani wywnioskowali, że widoczne na nim okładki mogą zdradzać coś istotnego.

Na zdjęciu widać dwie okładki: The Amazing Spider-Man #134 (1974) oraz The Amazing Spider-Man #345 (1991). Według ComicBookMovie.com, w pierwszym z nich pojawia się Tarantula – złoczyńca bez supermocy, ale z umiejętnościami w sztukach walki i zatrutymi kolcami na butach. W drugim debiutuje Boomerang – również pozbawiony mocy, ale uzbrojony w śmiercionośne bumerangi. Co ciekawe, w numerze #134 pojawia się także Punisher.

W związku z usunięciem zdjęcia fani spekulują, że jedna z tych postaci – a może obie – mogą pojawić się w Spider-Manie 4. Z wcześniejszych doniesień wynika, że w filmie zobaczymy trzech złoczyńców. Kevin Feige zdradził jednak, że Cretton ma 10 okładek komiksów w biurze służących za inspirację, więc to może być jedynie czubek góry lodowej jego planów na fabułę.

Na razie te informacje traktujemy jako spekulacyjne i niepotwierdzone. Czy któraś z tych postaci pasowałaby do historii? Wiadomo już, że jednym z trzech przeciwników będzie dzika wersja Hulka, znana jako Savage Hulk. Stawka filmu ma się rozgrywać na poziomie miasta, więc nie będzie to globalne zagrożenie.

Premiera Spider-Mana 4 zaplanowana jest na 2026 rok. Prace na planie rozpoczną się 1 sierpnia 2025 roku.