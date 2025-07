Powstanie spin-off Wednesday? Twórcy mają inny priorytet

Netflix

W 2022 roku na Netflix zadebiutowała Wednesday, która bardzo szybko stała się globalnym fenomenem. Pod względem oglądalności serial pokonał Stranger Things. W efekcie zamówiono drugi sezon, który trafi na platformę za kilka dni. Fani zaczęli się zastanawiać czy na fali tej wielkiej popularności tytułu powstaną spin-offy, aby rozszerzyć świat Rodziny Addamsów. Jednak twórcy wyjaśnili, co jest dla nich priorytetem.

Czytaj więcej: Na jakim etapie prac jest 3. sezon Wednesday? Twórcy o trudnościach produkcji 2. serii

Spin-off Wednesday nie jest priorytetem dla twórców

Twórcy Alfred Gough i Miles Millar potwierdzili, że Netflix rozważa pewne pomysły na spin-offy. Do tego Gough wyjaśnił, jak z ich perspektywy wygląda sytuacja:

To nie jest obecnie naszym priorytetem, ponieważ, jak właśnie powiedzieliśmy, chodzi o to, aby wrócić szybciej z Wednesday niż to było z 2. sezonem. Więc od razu po ukończeniu drugiego sezonu przeszliśmy do prac nad trzecim. Więc w zasadzie cały czas skupiamy się na Wednesday.

Przypomnijmy, że na drugi sezon widzowie musieli czekać niemal 3 lata. Na opóźnienie złożyło się kilka czynników, m.in. strajk scenarzystów oraz zmiana miejsca produkcji z Rumunii na Irlandię. Ponadto nowe odcinki kręcone są z ogromnym rozmachem, na które potrzeba więcej czasu ze względu na dodawanie do nich wielu ujęć z efektami wizualnymi. Twórcy sami przyznali, że potrzeba minimum 18 miesięcy, aby "ożywić serial od momentu rozpoczęcia produkcji do jego emisji".

Wednesday - zdjęcia

Wednesday – fabuła 2. sezonu

Wednesday Addams (Jenna Ortega) powraca, by ponownie przemierzać gotyckie korytarze Akademii Nevermore, gdzie czekają na nią nowi wrogowie i kolejne problemy. W tym sezonie zmierzy się nie tylko z nadprzyrodzonymi zagrożeniami, ale również z rodziną, przyjaciółmi i dawnymi przeciwnikami. Przed nią kolejny rok pełen zachwycająco mrocznego, szalonego chaosu. Uzbrojona w swój charakterystyczny, ostry jak brzytwa dowcip i chłodny urok, Wednesday zostaje wciągnięta w nową, mrożącą krew w żyłach tajemnicę.

Wednesday - premiera 2. sezonu 6 sierpnia 2025 roku.