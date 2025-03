Polsat i Czwórka dołączają do Playera. Jakie kanały będą od teraz w ofercie?

fot. materiały prasowe

Player to największy lokalny serwis streamingowy, który cieszy się pokaźną biblioteką, a także ofertą wielu nowych produkcji, które debiutują na platformie. Tym razem bogata, bezpłatna oferta Playera zostaje rozszerzona o kanały Polsat i Czwórki (TV4). Tym samym w Playerze dostępne są wszystkie największe kanały naziemne w Polsce: TVN, Polsat, Czwórka, TV Puls, TVP1, TVP2 oraz TVP3 we wszystkich wersjach regionalnych. Programy nadawane będą w jakości HDTV, odpowiadającej standardowi ogólnopolskiego multipleksu naziemnej telewizji.

Wypowiedzi w tej sprawie udzielił Maciej Gozdowski, Group Vice President Streaming w TVN Warner Bros. Discovery:

Włączenie kanałów Polsat i Czwórka do naszej oferty to kolejny krok w strategii rozwoju Playera, którą konsekwentnie realizujemy. Nasi użytkownicy zyskują bezprecedensowy dostęp do wszystkich największych kanałów liniowych w Polsce w jednym miejscu. To nie tylko poszerzenie naszego portfolio, ale przede wszystkim realna korzyść dla widzów, którzy w Playerze znajdą kompletny ekosystem telewizyjny, obejmujący 92 kanały. Oferujemy bogatą bibliotekę treści, łączącą content na żądanie z kanałami telewizyjnymi, w tym aż 20 autorskimi kanałami nowej generacji (FAST) dostępnymi jedynie dla użytkowników platformy. Tworzymy serwis odpowiadający na wszystkie potrzeby nowoczesnego widza.