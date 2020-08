Nowi mutanci - reżyser usunął konto na Instagramie po premierze filmu

fot. Disney

Sytuacja wokół filmu Nowi mutanci nie jest za wesoła. Od premiery 26 sierpnia widzowie i krytycy uznali ten film za najgorszą odsłonę serii opartej na komiksach o X-Menach. Do tego pojawiły informacje o zakulisowych problemach i konfliktach oraz krytyka współtwórcy komiksowych postaci.

Według mediów to doprowadziło do decyzji Josha Boone'a o usunięciu konta na Instagramie. Jak czytamy, po premierze dostawał on masę negatywnych komentarzy od widzów na temat jakości swojego filmu. Widocznie Boone nie mógł zaakceptować krytyki, którą widzowie chętnie dzielili się w mediach społecznościowych.

https://twitter.com/NewMutantsUp/status/1299766410931994624

Sytuacja zrobiła o tyle dziwaczniejsze, że Maisie Williams, która gra jedną z ról, podzieliła się na Twitterze linkiem do recenzji Forbesa, która otwarcie w nagłówku nazywa Nowych mutantów najgorszym filmem o X-Menach. Jej tweet szybko stał się wiralem, osiągając wysokie liczby polubień i udostępnień.