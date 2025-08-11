Reklama
Film Zniknięcia króluje w kinach. Fantastyczna 4 z kolejnym spadkiem, Superman blisko sukcesu

Przedstawiamy Wam wyniki box office z ostatniego weekendu. Jak sobie radzi Superman i co oznacza kolejny spadek Fantastycznej 4? Horrory nadal mają się świetnie, a najnowszy z nich podbija kina na całym świecie.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
37. Fantastyczna 4: Pierwsze kroki fot. Marvel Studios
Po wielkim sukcesie Grzeszników w ten weekend na świecie znów triumfował horror. Branża ma się coraz lepiej, a Deadline zaobserwowało wzrost o 3% jeśli chodzi o zyski w porównaniu z podobnym okresem z 2024 roku. Jak zarabiały letnie blockbustery i mniejsze produkcje w ostatni weekend?

Spider-Man 4 z tajemniczymi postaciami Marvela? Tom Holland jeździ na czołgu

Na czele stawki znalazł się nowy film od Zacha Creggera, czyli Zniknięcia. Horror zarobił na całym świecie 70 mln dolarów, z czego 42.5 mln z samych Stanów Zjednoczonych. Na drugim miejscu znalazła się nowa produkcja Disneya, czyli kontynuacja klasyka sprzed lat. Zakręcony piątek 2 zszedł poniżej prognoz i uzyskał 45 mln dolarów na całym świecie, 29 mln z USA.

Blisko kolejnego kamienia milowego znalazł się Jurassic World: Odrodzenie. Produkcja z dinozaurami jest już blisko przekroczenia bariery 800 mln dolarów. Obecnie na swoim koncie ma równo 799.9 mln. W dalszym ciągu nieźle sobie radzi Superman, który jest największym filmem o superbohaterach w tym roku. Na jego koncie znajduje się już 578.8 mln dolarów. Na pewno nie uda mu się pokonać globalnego wyniku Człowieka ze stali, ale przewiduje się, że powinien przekroczyć granicę 600 mln dolarów i zarobić ostatecznie w okolicach 620-640 mln dolarów. Zdaniem samego Jamesa Gunna jest to spory sukces.

Gorzej radzi sobie MCU. Fantastyczna 4: Pierwsze kroki inkasuje 434.2 mln dolarów na całym świecie, ale zalicza kolejny spadek o 60%. Trudno powiedzieć, czy uda się filmowi Matta Shakmana przekroczyć granicę 500 mln dolarów. Jeśli tak, to będzie to niewielka różnica.

Dodatkowe pieniądze dołożyła też nowa Naga broń, zarabiając w Stanach 7.8 mln dolarów. Powyżej produkcji z Liamem Neesonem znalazła się animacja Pan Wilk i spółka 2 z wynikiem 10.7 mln w USA.

Źródło: deadline.com

