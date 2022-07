Nowy Doktor Who w Disney+? Są prowadzone rozmowy

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Jak donosi Bloomberg opierając się na swoich źródłach, Disney i BBC rozpoczęli wstępne rozmowy na temat praw do emisji nowego sezonu Doktora Who w platformie streamingowej. Ma to ich zdaniem wpisywać się w strategię serwisu, który chce rozbudować bibliotekę w oparciu o znane marki rozrywkowe.

Doktor Who w Disney+

Jeśli obie strony dojdą do porozumienia, nowy sezon (a także kolejne serie) będą jednocześnie dostępne w telewizji na kanale BBC i w platformie Disney+. Z informacji wynika, że mowa o prawach globalnych. Na razie jest to plotka rzetelnego portalu i nie wiadomo, czy obie strony na pewno się dogadają. Z uwagi na to, że nowy sezon jeszcze nawet nie zaczął być kręcony, niewątpliwie jest na to czas.

Przypomnijmy, że Russell T. Davies, człowiek, który w 2005 roku wskrzesił Doktora Who po latach, powraca jako showrunner. Tym razem główną rolę zagra Ncuti Gatwa, znany z Sex Education.