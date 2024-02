Nowy Jurassic World ma reżysera? Mało kto umie tak wykorzystywać efekty specjalne

fot. materiały prasowe

Reklama

Według najnowszych wieści Gareth Edwards jest w trakcie negocjacji reżyserii nowego Jurassic World. Jest to filmowiec znany z wyjątkowego wizualnego stylu i wykorzystywania każdego dolara na ekranie. Udowodnił to w 2023 roku filmem Twórca, który pomimo budżetu 80 mln dolarów, wyglądał lepiej niż widowiska za 200 mln dolarów. Na koncie ma też Łotra 1 oraz Godzillę z 2014 roku.

Nowy Jurassic World - co wiemy?

Projekt na ten moment jest niezatytułowany. David Koepp, scenarzysta pierwszych dwóch części serii w reżyserii Spielberga, odpowiada za scenariusz. Ma on na koncie też takie filmy jak Wojna światów, Spider-Man, czy Mission: Impossible.

Steven Spielberg, Frank Marshall oraz Patrick Crowley są producentami. Co ciekawe, pomimo tego, że rozmowy z Davidem Leitchem (współtwórca Johna Wicka, Bullet Train) nie doprowadziły do jego zatrudnienia, to on i Kelly McCormick również będą produkować poprzez swoje studio 87North.

Szczegóły fabuły nie są znane. Ma być to kompletnie nowe otwarcie i całkowicie nowa historia z innymi bohaterami. Wszystko wskazuje na to, że nikt z poprzednich części nie powróci w obsadzie.

Nowy Jurassic World - premiera 2 lipca 2025 roku.