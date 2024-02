Detektyw - twórca serialu ostro atakuje 4. sezon. Aktorka odpowiada: "Cholerny wstyd"

HBO

Reklama

Detektyw: Kraina nocy, 4. sezon hitu HBO, wzbudza w sieci coraz większe kontrowersje. Po finale opowieści, który został na portalu IMDb najgorzej ocenianym odcinkiem całego serialu, wielu internautów zarzuca twórcom z reżyserką Issą Lopez na czele niewiarygodne rozwiązanie tajemnicy śmierci pracowników Tsalal. Jednym z największych krytyków jest nie kto inny jak sam Nic Pizzolatto, twórca serii, który odpowiadał za jej trzy pierwsze sezony.

Nie jest żadną tajemnicą, że filmowiec atakował Krainę nocy od początku emisji; co może najdziwniejsze - za każdym razem robił to przy pomocy nie swoich słów. Pizzolatto udostępniał więc w sieci wpisy, które krytykowały 4. sezon Detektywa. Jeden z nich wspominał o "niechlujnie napisanym scenariuszu" (i przy okazji chwalił 1. sezon), drugi o "ogromnym bałaganie, który zmasakrował i sprzeniewierzył niezapomniane dialogi z pierwszego sezonu", jeszcze inny o tym, że to właśnie Pizzolatto nadal powinien odpowiadać za całą produkcję; wszystkie poniższe wpisy już zniknęły z Instagrama.

https://twitter.com/JimJarmuschHair/status/1759765045335163006

Do krucjaty Pizzolatto postanowiła odnieść się Kali Reis, która w Krainie nocy wcieliła się w Evangeline Navarro:

To cholerny wstyd. Najwyraźniej zasada "jeśli nie masz niczego dobrego do podzielenia się, zaczynasz sr*ć na innych" stała się już nową modą. LOL.

https://twitter.com/KO_Reis86/status/1759811481560907922

Wcześniej głos na temat działań twórcy Detektywa zabrała także Lopez:

Uważam, że każdy narrator ma bardzo specyficzny, osobisty i unikalny stosunek do tworzonych przez siebie historii i niezależnie od jakości tych reakcji, ma do nich prawo.

Najgorsze filmy wg naEKRANIE.pl - tym produkcjom wystawiliśmy ocenę 1/10