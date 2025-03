Nowy plakat 2. sezonu The Last of Us ma motyw przewodni. "Każdy wybór ma swoją cenę"

fot. HBO

Reklama

Oficjalne konto serialu The Last of Us, oficjalne konto serialu na Instagramie opublikowało nowy plakat 2. sezonu. Oprócz tego, że możemy zobaczyć wygląd głównej pary bohaterów, materiał promocyjny ma też motyw przewodni, jakim są konsekwencje naszych decyzji. Na samym dole można zobaczyć napis "Każdy wybór ma swoją cenę", a na ścianie za bohaterami wyrasta pleśń układająca się w wizerunek motyla co może nawiązywać do klasycznego motywu "efektu motyla".

The Last of Us 2. sezon - nowy plakat

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Max Polska (@streammaxpl) ROZWIŃ ▼

The Last of Us – opis fabuły 2. sezonu

Po pięciu latach spokoju od wydarzeń z pierwszego sezonu przeszłość dopada Joela(Pedro Pascal) i Ellie(Bella Ramsey), wciągając ich w konflikt – zarówno między sobą, oraz ze światem, który jest jeszcze bardziej niebezpieczny i nieprzewidywalny niż ten pozostawiony za nimi.

W nowych odcinkach zobaczymy postacie z drugiej gry. Mamy tutaj kontrowersyjną Abby (wcieliła się w nią Kaitlyn Dever), Dinę (Isabela Merced) i Isaaca Dixona (tak jak w grze, zagrał go Jeffrey Wright). Do obsady drugiego sezonu dołączyli również tacy aktorzy jak Catherine O’Hara, Danny Ramirez, Tati Gabrielle, Young Mazino, Ariela Barer oraz Spencer Lord

The Last of Us - zdjęcia z serialu