Słabi na starcie, nie do pokonania później. Ranking postaci z seriali anime

Dobre seriale anime wyróżniają się nie tylko wciągającą fabułą, ale również wyrazistymi i ciekawymi postaciami. A najbardziej satysfakcjonują te, w których bohaterowie stopniowo się rozwijają, przełamując swoje ograniczenia i pokonując różne przeszkody na swojej drodze dążąc do wyznaczonego celu. Czasami ten postęp jest tak duży, że stają się innymi osobami. Można tu wymienić Jin-woo z Solo Leveling, który z najgorszego łowcy przeobraża się w najpotężniejszego łowcę rangi S. Jest też Izuku Midoriya z My Hero Academia, który zaczyna jako pozbawiony Daru płaczliwy uczeń, aby stać się podziwianym i silnym superbohaterem. Wspomnieć należy również o Yonie z anime Yona of the Dawn, która początkowo była rozpieszczoną księżniczka, ale stała się prawdziwą przywódczynią, troszczącą się o swój lud. Nie można zapomnieć także o Arminie z Attack on Titan, który na początku był strachliwy i słaby, ale później urósł w siłę, gdy zaufano jego intelektowi oraz zdobył moc Tytana w dramatycznych okolicznościach.

Przedstawiamy ranking postaci, które zaczynały jako słabe, ale wraz z rozwojem fabuły stały się bardzo silne. O kolejności zadecydowały głosy użytkowników serwisu Ranker. Zgadzacie się z tym zestawieniem? Kogo brakuje na tej liście? Dajcie znać w komentarzach.

Słabe postacie, które urosły w siłę - ranking bohaterów anime

