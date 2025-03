Nowy Superman odpowiada na krytykę. Uważa że... pomaga mu?

fot. materiały prasowe

Jak wiemy, David Corenswet został obsadzony jako Superman w DCU. To jeden z najbardziej ikonicznych komiksowych superbohaterów. Poprzednio tę postać grał Henry Cavill i nie wszyscy byli zadowoleni z tego, że zostanie zastąpiony. Poza tym tak duża rola zawsze wiąże się z wątpliwościami ze strony fanów. Warto przypomnieć, że jeszcze niedawno wiele osób nie chciało, by Robert Pattison zagrał Batmana, choć obecnie jego występ jest bardzo chwalony.

Nowy Superman odpowiada na krytykę

W związku z tym można było spodziewać się, że casting Davida Corensweta wzbudzi wiele emocji. Aktor w rozmowie z Esquire został spytany o krytykę, jakiej doświadczył po przyjęciu roli.

Lubię się rozwijać i doskonalić dzięki krytyce. Nie biorę tego do siebie, wręcz przeciwnie, to pouczające doświadczenie. I wszyscy aktorzy muszą zaakceptować to takim, jakim jest, żeby móc się rozwijać zawodowo.

Wygląda więc na to, że według Davida Corensweta krytyka pomaga się doskonalić zawodowo. Aktor dodał, że James Gunn ma niezwykłą wyobraźnię, a jego zadaniem jest przekazać kwestie, które napisał w scenariuszu. Ma nadzieję, że jego występ spodoba się publiczności.

Premiera Supermana jest zaplanowana na 11 lipca 2025 roku.

