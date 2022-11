Obi-Wan Kenobi - przywiązanie do kanonu nie sprzyja historii? Scenarzysta serialu komentuje

fot. Disney+

W Obi-Wan Kenobi powraca Mistrz Jedi grany przez Ewana McGregora i dochodzi do jego konfrontacji z Darthen Vaderem, swoim byłym uczniem. Finałowe odcinki prowadzą do ich spotkania na nieokreślonej planecie, które różnie oceniane było przez fanów. Po emisji ostatniego odcinka, wielu fanów było niezadowolonych z tego, jak wyglądała historia w tym serialu. Teraz mamy wypowiedź Andrew Stantona, scenarzysty i reżysera piątego i szóstego odcinka, który wyraził swoje niezadowolenie z ograniczeń, które miał podczas pisania.

Dotyczy to oczywiście kanonu Gwiezdnych Wojen, który zdaniem Stantona jest błogosławieństwem i przekleństwem jednocześnie. Reżyser Wall-E był współautorem dwóch ostatnich epizodów. W rozmowie z Gizmodo zauważył, że dostał nawet wytyczne do tego, co ma powiedzieć Vader i w jaki sposób ma odpowiedzieć mu Kenobi w danej scenie.

(...) masz wpisać, że Vader mówi to, a Kenobi tamto. Robisz wtedy pauzę i myślisz sobie: "Nie mogę uwierzyć, że płacą mi za to. Nie mogę uwierzyć, że te słowa mogą zostać wypowiedziane". Ale potem inna część ciebie musi przejść przez taki rygor, zastanawiając się "Czy to pasuje do kanonu?" I mam wrażenie, że to jest słodko-gorzkie. Dzieje się tak, bo ludzie dbają o te detale, ale to również nie pozwala czasami na to, żeby rzeczy mogły wychodzić poza to, co powinny, aby opowiedzieć lepszą historię. To może więc czasami naprawdę utrudniać to, co uważam za lepsze opcje narracyjne.

Stanton dodał, że był czasami sfrustrowany podczas procesu pisania z powodu ograniczeń związanych z ciągłością uniwersum. Odniósł się do Andora, jako do serialu, który pozwala na więcej swobody.

I tak, byłem czasami sfrustrowany - nie często, ale jednak czułem, że coś nie sprzyja historii. Uwielbiam, gdy coś takiego jak Andor jest na bezpiecznym polu. Może robić co chce. Czułem, że Joby [Harold, współtwórca scenariusza i producent wykonawczy serialu], ku swojej chwale, utrzymywał płomień pochodni i próbował nawlec igłę tak, aby historia nie ucierpiała, a jednocześnie zadowoliła wszystkich, którzy chcą pilnowania kanonu. Ale mam tam ostatecznie kilka momentów, z których jestem bardzo zadowolony.

fot. materiały prasowe